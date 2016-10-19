Здійснені в цьому році дорогі покупки не є підставою для позбавлення субсидії – Мінсоцполітики
16:37, 19 жовтня 2016Суспільство
712 0
Покупки на суму понад 50 тис. грн, які зробили громадяни цього року, не є підставою для позбавлення вже призначеної субсидії, їм може бути відмовлено у виплатах при наступному її призначенні.
У Кабміні запевнили, що покупки на суму понад 50 тис. грн не є підставою для позбавлення субсидії / фото: УНІАН
Про це під час парламентських слухань на тему верифікації в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та пенсійного забезпечення повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.
Читайте такожКабмін дозволив українцям оплачувати комуналку в розстрочку
"Якщо людина після призначення субсидії зробила покупку на суму понад 50 тис. грн - це не є підставою для позбавлення її субсидії. Тобто на наступний рік ми можемо не видати її субсидію, але в цьому періоді вона її отримуватиме", - сказав Мущинін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter