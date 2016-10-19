Здійснені в цьому році дорогі покупки не є підставою для позбавлення субсидії – Мінсоцполітики

Про це під час парламентських слухань на тему верифікації в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та пенсійного забезпечення повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін.

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"Якщо людина після призначення субсидії зробила покупку на суму понад 50 тис. грн - це не є підставою для позбавлення її субсидії. Тобто на наступний рік ми можемо не видати її субсидію, але в цьому періоді вона її отримуватиме", - сказав Мущинін.