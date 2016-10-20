ВР ухвалила постанову про 70-ті роковини ліквідації Вірмено-католицької церкви в Західній Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову "Про вшанування 70-ої річниці ліквідації Вірмено-католицької церкви в Західній Україні" (реєстраційний номер 5255) проголосували 240 із 351 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

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В постанові сказано, що в 1945 році на Західній Україні почалася масова ліквідація східно-католицьких церков. «Вірмено-католицька церква була однією з перших серед них. За даними історичних джерел остаточною датою ліквідації Вірмено-католицької архідієцезії Львова вважають 25 жовтня 1946 року», - йдеться у документі.

Згідно з постановою, вшанування пам‘яті постраждалих внаслідок ліквідації Вірмено-католицької церкви в Західній Україні відбудеться 25 жовтня 2016 року.

Міністерству освіти і науки України рекомендовано забезпечити проведення у середніх та вищих навчальних закладах уроків на тему ліквідації Вірмено-католицької церкви в Західній Україні.