"Сюрприз від Черновецького" для киян відсунули на вівторок

З 4 листопада в громадському транспорті Києва почнуть діяти нові тарифи на проїзд.

Як повідомляє портал київської міської влади, таким чином, столична влада виконує рішення, яке прийняла Київрада місяць тому – про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Так, з 4 листопада, дві гривні буде коштувати одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купуватиме один жетон на проїзд. У наземному транспорті це буде півтори гривні, якщо купити квиток завчасно в кіоску, і дві гривні – якщо купити в салоні автобусу, трамваю, тролейбусу.

Водночас столична влада сподівається, що 80% жителів Києва будуть користуватися проїзними, що значно знизить вартість поїздок.

Проїзні на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 150 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 325 грн.; на два наземні види транспорту – 275 грн.; на три наземні види транспорту – 350 грн.; на чотири види транспорту (зокрема метро) – 499 грн.

Проїзні на рік: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 275 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 575 грн.; на два наземні види транспорту – 495 грн.; на три наземні види транспорту – 660 грн.; на чотири види транспорту (зокрема метро) – 799 грн.

Також планується, що до кінця 2009 року має бути завершений перехід на транспортну картку киянина, а з 2010 року – перехід на диференційовану систему оплати проїзду залежно від відстані і кількості станцій метрополітену.

Пільги на проїзд будуть надаватися одиноким матерям, інвалідам та тим, хто доглядає за ними, а також багатодітним сім’ям. Будуть збережені і пільги для пенсіонерів. Наразі пільгами на проїзд у міському пасажирському транспорті користуються близько 1 млн. 100 тис. киян. Це понад 40 категорій, зазначає портал.

Українська правда