Більшості киян не заважає хаотичне розміщення зовнішньої реклами – дослідження

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник соціологічної групи «Рейтинг» Ігор Тищенко в ході презентації результатів соціологічного дослідження «Оцінка окремих аспектів розвитку Києва: реклама, туризм», проведеного спільно з Асоціацією зовнішньої реклами України.

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«Зверніть увагу, що тільки 5% киян зазначили, що їх турбує хаотичне розміщення вуличної реклами і тільки 4% - надмірна кількість зовнішньої реклами на вулицях міста», - сказав Тищенко, додавши, що для киян більш важливими є тарифи на комунальні послуги - 77%, корупція в міських органах влади – 36% і якість роботи міських служб - також 36%.

При цьому він зазначив, що кількість прихильників незначного скорочення зовнішньої реклами перевищує кількість прихильників істотного скорочення.

Згідно з дослідженням, близько третини опитаних вважають, що кількість реклами скорочувати не потрібно, близько 40% виступають за незначне скорочення зовнішньої реклами. Тільки 14% вимагають повністю прибрати сітілайти, тільки 18% - борди, щити.

Присутня на прес-конференції голова Асоціації зовнішньої реклами України Оксана Поліщук зазначила, що асоціація розробила і представила план реформування ринку зовнішньої реклами, що передбачає скорочення кількості зовнішньої реклами та упорядкування її розміщення й відповідний очікуванням киян.

«Для нас було важливо зрозуміти, наскільки, на думку киян, має скоротитися кількість зовнішньої реклами в місті, - сказала Поліщук. Адже озвучувалися різні відсотки з боку муніципалітету. Звучало 30-40%, потім 80%, іноді навіть озвучувалися ідеї звільнити практично весь Київ від зовнішньої реклами. Влада в цих твердженнях завжди посилалася на думку громади, що це запит городян»

Вона підкреслила, що відсоток скорочення, який пропонує асоціація, повністю відповідає очікуванням більшості киян, згідно з цим дослідженням.

«Наш план реформування ринку реклами – однозначне скорочення і підвищення якості систематизації розміщення. Відсоток скорочення - від 40% до 50% в залежності від вулиці. Це цілком відповідає очікуванням киян, які ми бачимо в опитуваннях», - сказала Поліщук, додавши, що скорочення повинні проводитися пропорційно, щоб запобігти їх використання для монополізації ринку одним з учасників.

Тищенко повідомив, що в ході дослідження, проведеного у другій половині вересня, було опитано 1000 киян, які репрезентували населення столиці за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 3,1%.

Як повідомляв УНІАН, надходження в бюджет Києва за користування місцями комунальної власності для розміщення зовнішньої реклами у січні-липні 2016 року склали понад 110 млн грн, що на 29 млн грн перевищує надходження за аналогічний період минулого року.