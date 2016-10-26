Завдяки децентралізації місцеві громади Вінниччини вперше змогли придбати автомобілі швидкої допомоги

На придбання авто було використано 3,2 мл.грн. – спів фінансування 50% на 50% з районного бюджету та із сільських та міського бюджетів.

Вперше органи місцевого самоврядування, за рахунок бюджетної децентралізації, надали такі великі кошти на придбання санітарних автомобілів. Автомобілі отримали Гайсинська, Кунянська, Кіблицька, Степаська, Носівецька, Краснопільська, Гранівська, Зятківецька територіальні громади.