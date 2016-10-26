Завдяки децентралізації місцеві громади Вінниччини вперше змогли придбати автомобілі швидкої допомоги
12:24, 26 жовтня 2016Суспільство
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Сьогодні, під час робочої поїздки до Гайсинського району, голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій вручив 8 автомобілів швидкої допомоги для сільської медицини Гайсинщини.
На придбання авто було використано 3,2 мл.грн. – спів фінансування 50% на 50% з районного бюджету та із сільських та міського бюджетів.
Вперше органи місцевого самоврядування, за рахунок бюджетної децентралізації, надали такі великі кошти на придбання санітарних автомобілів. Автомобілі отримали Гайсинська, Кунянська, Кіблицька, Степаська, Носівецька, Краснопільська, Гранівська, Зятківецька територіальні громади.
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