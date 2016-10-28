В Конотопі затримали банду викрадачів елітних автомобілів (відео)
12:59, 28 жовтня 2016Суспільство
987 0
У Конотопі затримали чотирьох чоловіків з Київщини та Сумщини, які крали дорогі позашляховики. Лише у Конотопі зловмисники викрали дві дорогі Toyota.
В Конотопі затримали групу викрадачів елітних автомобілів
"Погоріли" на третій крадіжці - власник позашляховика вчасно помітив, як біля його автомобіля перебувають підозрілі особи в рукавичках й викликав поліцію, йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожНа Одещині заарештували трьох залізничників, які тоннами крали з вагонів зерно (відео)
Під час затримання у чоловіків вилучили спеціальні пристрої, зокрема - для відімкнення сигналізації та інших систем автозахисту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter