В Конотопі затримали банду викрадачів елітних автомобілів (відео)

"Погоріли" на третій крадіжці - власник позашляховика вчасно помітив, як біля його автомобіля перебувають підозрілі особи в рукавичках й викликав поліцію, йдеться в сюжеті ТСН.

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Під час затримання у чоловіків вилучили спеціальні пристрої, зокрема - для відімкнення сигналізації та інших систем автозахисту.