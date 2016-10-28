В Конотопі затримали банду викрадачів елітних автомобілів (відео)

12:59, 28 жовтня 2016
Суспільство
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У Конотопі затримали чотирьох чоловіків з Київщини та Сумщини, які крали дорогі позашляховики. Лише у Конотопі зловмисники викрали дві дорогі Toyota. 

"Погоріли" на третій крадіжці - власник позашляховика вчасно помітив, як біля його автомобіля перебувають підозрілі особи в рукавичках й викликав поліцію, йдеться в сюжеті ТСН.

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Під час затримання у чоловіків вилучили спеціальні пристрої, зокрема - для відімкнення сигналізації та інших систем автозахисту.

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