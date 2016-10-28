Дружина голови Луганської ОДА володіє земельною ділянкою в Росії

Такі дані він вказав у своїй електронній декларації, передає телеканал «24».

Так, Гарбуз задекларував земельної ділянки його дружини площею 624 100 квадратних метрі в Росії.

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Сам губернатор має три земельні ділянки (0,25, 0,15 і 1,97 га) в Луганській області, житловий будинок (141,2 кв. м) та інше нерухоме майно (246,7 кв. м), а його дружина Ольга – житловий будинк площею 98,9 кв. м.

Гарбуз також задекларував 71 832 гривні доходів, отриманих у 2015 році.

На рахунку в Ощадбанку він зберігає 106,8 тисяч гривень.

Також він має автомобіль Toyota Land Cruiser 2009 року випуску і 2 причепи 2000 і 2005 року випуску.

Водночас у декларації відсутня інформація про його фінансові зобов'язання.