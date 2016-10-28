У Харкові пройшов пам'ятний захід на честь 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників

Як повідомляє прес-служба обласної адміністрації, вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні за звільнення України прийшли представники обласної та міської влади, депутати, ветерани війни, духовенство, громадські діячі, а також студенти і школярі.

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«Урочисті заходи сьогодні проходять у всіх районах області. Адже дуже важливо пам'ятати про ті події, які пережив наш народ під час Другої світової війни, вшановувати пам'ять загиблих воїнів і мирних громадян, - цитує прес-служба Михайла Черняка. - Важливо шанувати ветеранів, яких залишилося так мало. Саме їм ми вдячні за перемогу в тій війні. Сьогодні Україна знову переживає військові події, і ми дякуємо захисникам, які сьогодні захищають наше мирне небо».

У свою чергу, голова громадської організації «Союз ветеранів АТО» м. Харкова Олександр Сергєєв зазначив, що сучасні захисники України прийшли вшанувати пам'ять дідів і прадідів, які визволяли країну від загарбників.

«Це наша історія і ми шануємо пам'ять героїв, які дали нам можливість жити у вільній країні, також і ми будемо старатися для своїх нащадків», - сказав Сергєєв.