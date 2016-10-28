Порошенко і Гройсман привітали українців з Днем визволення від фашистських загарбників

«Звитяжна битва за Україну, що тривала довгі 22 місяці, стала вирішальним чинником розгрому військ гітлерівської Німеччини та її союзників», - наголосив Порошенко у зверненні глави держави до Українського народу.

Президент нагадав, що від Дніпра до Ельби, від Києва до Відня, Праги та Берліну пролягли бойові шляхи фронтів, які увійшли в історію, гордо іменуючись «Українські».

Глава держави відзначив, що звичайно, там воювали не тільки українці.

«І, звичайно, українці воювали й на інших фронтах Другої світової війни. Це вони брали участь у вигнанні нацистів із Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії, Югославії, Австрії, Чехословаччини, штурмували Рейхстаг», - підкреслив Порошенко.

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За його словами, «сьогодні ми вшановуємо величний подвиг визволителів української землі, висловлюємо найщиріші слова вдячності людям, які вибороли право на життя і свободу нашого народу, врятували від нацизму народи європейського континенту».

«Але ціна перемоги була страшною. Під час усіх наступальних операцій на території України обірвалося життя трьох мільйонів воїнів. Так, лише у бою за містечко Мілове на Луганщині, звідки, власне, й почалося вигнання нацистів з української землі, полягли 1066 бійців», - констатував президент.

Він підкреслив, що маємо пам’ятати усіх, хто загинув у ті трагічні роки. Їх історична перемога над нацизмом дала мир і свободу народам, взаєморозуміння і розвиток демократії, що нині є дорогоцінними надбаннями усього людства.

«На жаль, зараз ми зіткнулися з новою трагічною реальністю. Уже тривалий час українцям доводиться збройно захищати свою країну, протистояти агресору, що цинічно наважився на насильницьке перекроювання кордонів», - сказав Порошенко.

При цьому він наголосив, що завдяки національній єдності, солідарності міжнародного співтовариства, патріотизму українських солдатів та офіцерів, добровольців та волонтерів, усього суспільства вдалося створити сильне військо і зупинити російську агресію.

«Нові Збройні Сили України продемонстрували усьому світові боєздатність, військову майстерність та високі людські якості військовослужбовців, довели, що є гідними спадкоємцями і продовжувачами ратної слави переможців нацизму», - додав президент.

Він щиро подякував усім ветеранам Другої світової війни, учасникам визвольної боротьби, сучасним героям за самовідданість і любов до Батьківщини.

«Переконаний, що Український народ, який по праву пишається вами та вашими подвигами, переможе», - наголосив Порошенко.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, в свою чергу, нагадав, що загальні демографічні втрати України (загиблі у боях, військовополонені, мирне населення, померлі від голоду, хвороб, депортовані, вимушені емігранти) становили близько 14,5 млн осіб. Майже 700 міст і 28 тис. сіл зруйновано. Матеріальні втрати України в цінах 1941 року становили 285 млрд рублів. У Другій світовій війні загинув кожен п’ятий українець – це понад 10 млн осіб.

«Українське суспільство гідно вшановує тих, хто віддав своє життя за нашу країну та майбутні покоління, брав активну участь у повоєнній відбудові – підіймав із попелища міста, селища, підприємства, повертав країну до нормального і повноцінного життя», - йдеться у привітанні прем’єр-міністра, розміщеному на Урядовому порталі.

За його словами, однак і сьогодні смертельна небезпека прийшла на терени України, але вже із сходу.

«Ми стали свідками безпрецедентної агресії, посягань на незалежність та територіальну цілісність держави, загибелі тисячі наших громадян і захисників від рук російських терористів на Донбасі», - констатував прем’єр.

Він наголосив, що в умовах зовнішньої агресії та торговельно-економічної війни, яку веде проти нашої держави Росія, Україна непохитно відстоює свою мету та основоположні цінності - демократичний вибір українського народу та європейську інтеграцію.

«Переконаний, що українське суспільство з гідністю здолає цей складний етап. Всупереч усім зовнішнім загрозам і внутрішнім викликам разом ми вистоїмо, як вистояли наші захисники у 1944 році і принесли перемогу. Низький уклін за це нашим ветеранам», - зазначив Гройсман.

Він побажав усім міцного здоров’я, добробуту, мирного неба над головою.

«Вічна слава захисникам, що полягли за свободу і незалежність України! Слава Україні!», - додав прем’єр-міністр.