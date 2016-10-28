На полігоні під Києвом військові змагаються за звання кращої артбатареї ВСУ (фото)
17:17, 28 жовтня 2016Суспільство
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Військові на полігоні відпрацьовують практичні стрільби реактивної артилерії.
Змагання проходять на полігоні "Дівички" / фото УНІАН
У Київській області проходять проходять змагання на кращу артилерійську батарею ЗСУ.
Військові змагаються на полігоні «Дівички», де відпрацьовують практичні стрільби реактивної артилерії.
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«Артилеристи військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України успішно відпрацювали один із вирішальних елементів змагань на кращий артилерійський підрозділ Збройних Сил України – бойові стрільби», - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у Facebook.
За попередніми даними, берегові артилеристи показали добрий результат. Військові ведуть стрільби із БМ-21 «Град».
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