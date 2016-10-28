На полігоні під Києвом військові змагаються за звання кращої артбатареї ВСУ (фото)

Військові на полігоні відпрацьовують практичні стрільби реактивної артилерії.

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