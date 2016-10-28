На Донеччині заочно судитимуть "суддю", яка зрадила Україні та співпрацювала з терористами "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, слідчі встановили, що у січні 2015 року 50-річна мешканка міста Макіївки, будучи діючою суддею Апеляційного суду Донецької області, прийняла пропозицію керівництва терористичної організації «ДНР» та обійняла посаду так званого «судді Верховного суду ДНР».

13 жовтня 2015 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме – в приміщенні колишньої будівлі Апеляційного суду Донецької області, жінка брала участь в засіданні військового трибуналу стосовно одного із членів незаконного збройного формування.

При цьому вона здійснювала свої функції на підставі так званого «кримінального кодексу» «ДНР», що суперечить основоположним принципам Конституції та іншим законодавчим актам України.

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Дії судді-зрадниці кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Наразі обвинувальний акт прокуратурою затверджено та спрямовано до суду для розгляду по суті. Оскільки жінка перебуває на непідконтрольній українській владі території та на допити до слідчих не з’являється, її судитимуть заочно.

Судді, яка зрадила присязі на вірність Україні загрожує до 15 років ув’язнення.