У "ДНР" та "ЛНР" синхронно відклали проведення "виборів"
07:54, 27 жовтня 2016Війна
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Самопроголошені "Д/ЛНР" відклали проведення "місцевих виборів", призначених на 6 листопада.
REUTERS
Відповідні "укази" підписали ватажки "республік" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, передає РІА Новости.
Нову дату псевдовиборів вони, за інформацією ЗМІ, визначать окремим рішенням.
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Нагадаємо, на засіданні контактної групи в Мінську 26 жовтня українська сторона наголосила, що проведення виборів на непідконтрольній Києву території неможливе.
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