У "ДНР" та "ЛНР" синхронно відклали проведення "виборів"

Самопроголошені "Д/ЛНР" відклали проведення "місцевих виборів", призначених на 6 листопада.

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