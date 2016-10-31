Львів відзначить 98-му річницю утворення ЗУНР урочистою ходою

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, зокрема, покладуть квіти до могил борців за незалежність України і відбудеться панахида.

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Також містом пройде хода студентської молоді, громадських організацій та активних мешканців міста до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям на Янівському кладовищі.

За даними прес-служби, початок формування колони – о 13:00 год. перед пам’ятником Іванові Франку. Сформована колона вирушить о 13:30 год. за маршрутом: вул. Університетська, 1 – вул. Листопадового Чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівське кладовище (Меморіал Українських Січових Стрільців). Опісля там відбудеться громадське віче.

За маршрутом ходи ситуативно перекриють рух транспорту.