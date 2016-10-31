Ветерани АТО прийшли під харківську колонію побажати сепаратисту "щасливої дороги до Росії" (фото)

Про це повідомляє NewsRoom.

Нагадаємо, раніше Київський районний суд прийняв рішення залишити двох підозрюваних в захопленні ХОДА під вартою, однак призначив їм заставу в розмірі 206 тисяч гривень. Вже на наступний день на свободу вийшов Спартак Головачов. Інший проросійський активіст Єгор Логвінов повинен був покинути колонію 31 жовтня о 15:00.

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"Зустрічати" сепаратиста прийшли близько 20 членів Спільноти ветеранів АТО з прапорами.

"Ми прийшли побажати йому щасливої дороги до Російської Федерації. Бити не будемо", - пообіцяли активісти.