Ветерани АТО прийшли під харківську колонію побажати сепаратисту "щасливої дороги до Росії" (фото)
17:44, 31 жовтня 2016Суспільство
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У понеділок вдень з харківської колонії №43 повинен вийти один з лідерів "русской весны" у місті - Єгор Логвінов.
Під колонією близько 20 осіб / Фото: Ю. Ворона
Про це повідомляє NewsRoom.
Нагадаємо, раніше Київський районний суд прийняв рішення залишити двох підозрюваних в захопленні ХОДА під вартою, однак призначив їм заставу в розмірі 206 тисяч гривень. Вже на наступний день на свободу вийшов Спартак Головачов. Інший проросійський активіст Єгор Логвінов повинен був покинути колонію 31 жовтня о 15:00.
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"Зустрічати" сепаратиста прийшли близько 20 членів Спільноти ветеранів АТО з прапорами.
"Ми прийшли побажати йому щасливої дороги до Російської Федерації. Бити не будемо", - пообіцяли активісти.
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