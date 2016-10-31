18% українців змушені заощаджувати на продуктах харчування - опитування

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту, проведеного з 28 вересня по 7 жовтня 2016 р.

Також, згідно з даними опитування, 35% респондентів відповіли, що сімейного бюджету їм вистачає на харчування, а для купівлі одягу, взуття потрібно назбирати кошти чи позичити.

Ще 45% опитаних заявили, що грошей їм вистачає на харчування і необхідний одяг, взуття, але для таких покупок як якісний костюм, мобільний телефон, пилосос, пральна машина, холодильник та інше потрібно назбирати гроші чи позичити.

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Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу). Всього було опитано 2,4 тис. жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і величиною населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 66.9%. Додатково було опитано 1156 респондентів у Харківській області. Допустима похибка не перевищує 2.8%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 64.1%.