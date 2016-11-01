Український мультфільм "Микита Кожум'яка" за три вікенди зібрав 10,5 мільйонів гривень (відео)
14:05, 01 листопада 2016Суспільство
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За три вікенди перший український повнометражний анімаційний фільм "Микита Кожум’яка" зібрав 10,5 млн грн.
"Микита Кожум'яка" йтиме у кінотеатрах до кінця осінніх канікул / Скриншот
Про це повідомили у С-4. FILM MARKETING.
А завдяки благодійній акції "Подаруй дітям мультфільм" його побачили близько 3 тис. дітей з дитячих будинків, діти із малозабезпечених сімей, діти-переселенці та діти вояків АТО.
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До підтримки акції долучилася дружина президента Марина Порошенко, ведучі та експерти українських каналів. Крім того, в акції взяли участь актори, які озвучували ролі у мультфільмі, - Василь Вірастюк, Руслана Писанка, Віктор Андрієнко та Сергій Сивохо.
Нагадаємо, що "Микита Кожум’яка" вийшов в український прокат 13 жовтня і йтиме на 183 екранах до 6 листопада, кінця осінніх канікул.
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