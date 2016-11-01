У Полтавській області пройшли військові навчання (фоторепортаж)

30 жовтня на полігоні в селі Вакуленці Полтавської області пройшли інструкторсько-методичні навчання "Єдиний стрілецький день".

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