У Полтавській області пройшли військові навчання (фоторепортаж)
16:38, 01 листопада 2016Суспільство
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30 жовтня на полігоні в селі Вакуленці Полтавської області пройшли інструкторсько-методичні навчання "Єдиний стрілецький день".
Військові відпрацьовували практичні вправи стрільби / Фото УНІАН
У навчаннях взяли участь голови РДА, керівний склад 13-го стрілецького батальйону, 2-х загонів тероборони Полтави та Полтавського району й командування Кременчуцької роти охорони.
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Відпрацьовували практичні вправи стрільби з автомата АК-74 та пістолета ПМ. Вивчали тактичну медицину та інженерну підготовку.
Як повідомив Полтавський обласний військовий комісар Дмитро Губський, це перші подібні навчання обласного рівня на Полтавщині.
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