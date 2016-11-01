В Одесі урочисто зустріли 2-мільйонного туриста року: ним став учасник АТО

Як передає кореспондент УНІАН, зустрічали представники туристичної асоціації «Велика Одеса» і Одеської міської ради.

Двохмільйонним одеським туристом став 28-річний житель Тернополя Микола Козюк, який прибув поїздом з Ужгорода. Гостя урочисто зустрічали на залізничному вокзалі з оркестром та подарунками. Музичний супровід церемонії забезпечував Одеський муніципальний театр духової музики імені народного артиста України Саліка.

Козюк зазначив, що в Одесі вперше і здивований таким прийомом.

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«Якщо з такою несподіваної і приємної зустрічі починається моє знайомство з Одесою, то, як можна не любити це місто?!», - сказав він.

Козюк є учасником АТО, і прибув до Одеси на спеціалізований тренінг.

Представник департаменту культури і туризму міськради Олена Дяченко вручила 2-мільйонному туристу сертифікат номіналом 500 грн на вечерю в ресторані. Також для гостей проведуть безкоштовну екскурсію по Одесі.

Як повідомив представник асоціації «Велика Одеса» Фазіль Аскеров, підрахунок проводився за кількістю туристів, зареєстрованих у готелях.

«Ми підрахували, що двомільйонний турист прибуває 1 листопада в середині дня. А це як раз був потяг з Ужгорода. Математично розрахували 8 вагон і 18 місце, де якраз їхав Микола Козюк», - пояснив Аскеров.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Одесу відвідало близько 1 млн туристів, у 2015-му - понад 1,5 млн.