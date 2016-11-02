У Харкові заарештували "антимайданівця", затриманого на кордоні з РФ після звільнення під заставу

Про це повідомила начальник прес-служби Східного регіонального управління ДПСУ Оксана Іванець у Facebook.

«Сьогодні рішенням суду гр. України, який намагався вночі покинути Батьківщину поза пунктом пропуску, був заарештований за спробу порушення державного кордону України на три доби. Після цього він буде переданий до СБУ», - написала Іванець.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 жовтня, організатора референдуму з федералізації України в Харкові звільнили під заставу в 206,7 тис. грн. Того ж дня чоловік вийшов із колонії №43, де його тримали на ділянці СІЗО. А вже увечері його затримали на україно-російському кордоні.

Вчора, 1 листопада, йому оголошено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і буде обрано запобіжний захід.