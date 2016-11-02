У Запоріжжі СБУ проводить обшук в обласній лікарні через інформацію про стягнення плати за безкоштовні послуги

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Запорізької області.

«Санкціоновані обшуки проводяться у зв'язку з отриманням інформації про те, що в цьому закладі з пацієнтів стягується плата за послуги комп'ютерної діагностики, які повинні надаватися на безкоштовній основі: від 600 грн до 5 000 грн залежно від виду обстеження», - повідомили в прокуратурі.

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В УСБУ у Запорізькій області УНІАН також підтвердили інформацію про проведення обшуків у приміщеннях лікарні.

«Дійсно, зараз у Запорізькій обласній клінічній лікарні проводяться обшуки в зв'язку з відкриттям кримінального провадження за ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем», - повідомив керівник прес-центру УСБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.