"Немає нічого випадкового": Фейгін заявив, що ФСБ "розробляла" Сущенка ще з минулого року
Федеральна служба безпеки Російської Федерації почала "розробляти" українського журналіста Романа Сущенка ще минулого року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив його адвокат Марк Фейгін.
"З матеріалів справи очевидно, що заходи відносно Сущенка проводилися з минулого року. Тобто Романа Володимировича розробляли. Це звичайний та стандартний сценарій. Тут немає нічого випадкового", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».
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Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».
Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.
27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.