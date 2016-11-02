"Немає нічого випадкового": Фейгін заявив, що ФСБ "розробляла" Сущенка ще з минулого року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"З матеріалів справи очевидно, що заходи відносно Сущенка проводилися з минулого року. Тобто Романа Володимировича розробляли. Це звичайний та стандартний сценарій. Тут немає нічого випадкового", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

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Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.