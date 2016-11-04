У Чернігівській області фермер засіяв кукурудзою стародавній пам'ятник культури

За попередніми оцінками експертів, сума збитків, завданих державі, досягає 62 млн грн, передає 112.ua.

Слідчі Бахмацького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197-1 ("Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального кодексу України.

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Кримінальним законодавством передбачено покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 2-х до 4-х років або позбавлення волі на строк до 2-х років.

Відзначимо, в Бахмачском районі Чернігівської обл. є поселення епохи бронзи, а також скіфські кургани з похованнями 7-2 ст. до н. е.