Один із миколаївських мажорів визнав себе винним у хуліганстві
Один із скандально відомих миколаївських мажорів Артем Слободянник визнав себе винним у хуліганстві, але не визнає опір поліції.
Про це він заявив на першому засіданні суду 4 листопада, передає Преступности.нет.
Другий обвинувачений Геннадій Симов відмовився відповідати, чи визнає свою провину, пославшись на норму Конституції України.
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Таксист, на якого напали мажори, сказав, що не має до них претензій, нанесений збиток йому відшкодували. Він вважає, що Симова і Слободянника не потрібно позбавляти волі.
На суд не з'явилася друга потерпіла - патрульна Інна Баханюк, яка намагалася зупинити Слободянника в момент злочину. У зв'язку з цим суд вирішили перенести на 16 листопада.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві Симов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Бешкетники ображали співробітників поліції. Одного з порушників порядку закували в наручники і відвезли у відділення, Симову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes. Події зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Симов намагався змусити його видалити відео, раніше його друг напав на нього. Відео набуло великого резонансу в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками.
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Після інциденту трьох миколаївських патрульних звільнили за безсилля в конфлікті з "мажорами", ще одного понизили в посаді, а четверо відбулися дисциплінарним стягненням.
Як повідомив раніше голова ради волонтерів при Міноборони Давид Арахамія, уродженець Врадіївки Симов "торгує кондитеркою в місті тільки номінально, основні гроші заробив на контрабандного перевезення товарів з Криму і в Крим".
Увага! На відео присутня ненормативна лексика