В Одесі патрульні затримали двох осіб, які влаштували на вулиці стрілянину
В Одесі сьогодні патрульні поліцейські затримали двох осіб, які влаштували стрілянину на вулиці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Одеси, вранці поліцейські отримали повідомлення про стрілянину біля одного з розважальних закладів на вулиці Володимира Висоцького. На місці виклику заявник розповів правоохоронцям, що двоє невідомих стріляли в бік його автомобіля.
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Патрульні встановили прикмети порушників і напрямок, в якому вони зникли.
При обстеженні прилеглої території інспектори затримали двох підозрюваних, старшому з яких 19 років. При поверхневому огляді у одного з молодих людей виявили пістолет, який вилучили і направили на експертизу.
Правопорушників передали слідчим для з'ясування обставин справи.