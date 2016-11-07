В Одесі патрульні затримали двох осіб, які влаштували на вулиці стрілянину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Патрульної поліції Одеси, вранці поліцейські отримали повідомлення про стрілянину біля одного з розважальних закладів на вулиці Володимира Висоцького. На місці виклику заявник розповів правоохоронцям, що двоє невідомих стріляли в бік його автомобіля.

Читайте такожВ Одесі суд позбавив водійських прав патрульну, яка керувала автомобілем у нетверезому стані

Патрульні встановили прикмети порушників і напрямок, в якому вони зникли.

При обстеженні прилеглої території інспектори затримали двох підозрюваних, старшому з яких 19 років. При поверхневому огляді у одного з молодих людей виявили пістолет, який вилучили і направили на експертизу.

Правопорушників передали слідчим для з'ясування обставин справи.