Житлові афери: скільки заробляють на квартирах військових - "Цілком таємно"

Про це розповідається в сюжеті програми "Цілком таємно" на телеканалі 2+2.

Так у 2015 році дві комерційні структури отримали 21 мільйон гривень від держави на будівництво житла для військових.

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Однак підприємці лише викупили старий недобуд, в якому квартири не відповідають будівельним нормам, а їх вартість значно перевищує реальну ціну.

Нещодавно стартував тендер на 500 мільйонів гривень для закупівлі житла для військових. У списку учасників знайомі обличчя – переможці-шахраї минулого року, що знову планують підзаробити.