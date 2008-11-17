Волинянин ніс через кордон 2 мільйони в поліетиленовому пакеті

Волинській області працівники міжнародного пункту пропуску «Ягодин» (Ягодинська митниця, україно-польська ділянка кордону) затримали місцевого жителя, який намагався перенести через кордон 295 тисяч 300 доларів США та 58 тисяч 600 євро в поліетиленовому пакеті.

Про це УНІАН повідомила головний інспектор зв`язків із громадськістю Ягодинської митниці Світлана ФЕДОНЮК.

У чоловіка вилучили поліетиленовий пакет з валютою. Сума вилучено за курсом Нацбанку України становить 2 млн. 131 тис. 766 грн.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи. Під час складання протоколу порушник пояснив, що валюта йому не належить, а переносив він її через український кордон на прохання двох львів`ян за 300 доларів винагороди.