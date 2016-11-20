Підвищений рівень терористичної загрози у річницю Євромайдану: в Авакова розповіли про заходи безпеки

Про це радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк написав у Facebook.

«21-22 листопада, в період відзначення 3-ї річниці Революції Гідності, під час проведення масових заходів рівень терористичної загрози в столиці залишається підвищеним. На жаль, за оперативною інформацією, російські спецслужби та внутрішні антидержавні, деструктивні сили не полишають намірів здійснення провокацій в святий для кожного патріота України день - День Гідності і Свободи», - написав Шкіряк.

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Він не виключив, що для вчинення провокацій може використовуватись патріотична риторика і гасла і закликав громадян бути уважними.

При цьому радник глави МВС запевнив, що правоохоронці готові до будь-яких викликів і не допустять реваншу антидержавних сил.

До охорони громадського порядку, в період 21-22 листопада у Києві, буде залучено 6 тис. правоохоронців, а на території всієї України - близько 15 тис.

«В тому числі, спецпідрозділи Нацполіції і Нацгвардії, кінологічна служба. Крім того, створено оперативний резерв МВС, котрий в разі виникнення позаштатних ситуацій негайно буде залучено до виконання поставлених задач і негайне прибуття на місце подій», - додав він.

Правоохоронці перебуватимуть в режимі посиленого несіння служби до 24-25 листопада.

Крім того, у місцях проведення заходів і масового скупчення людей 21 листопада будуть встановлені рамки с металошукачами, наряди поліцейських з металодетекторами, працюватимуть кінологи та

Шкіряк також нагадав, що рух транспорту в центрі столиці буде обмежений.

Як повідомлялося, 14 листопада Національна поліція та Національна гвардія перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із високою терористичною загрозою.