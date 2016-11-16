У центрі Києва знову збирають мітинги: прийшли кілька тисяч людей, помічено 5 колон (фоторепортаж)

Дві великі колони людей зібралися біля Головпоштамту, передає "Українська правда".

Ще велика колона розмістилася через дорогу. Вулиця Хрещатик не перекрита.

Ще дві великі колони перебувають на вулиці Інститутській біля станції метро Хрещатик.

Загалом їх приблизно двох тисяч. Здебільшого це люди похилого віку та студенти.

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На запитання УП, чому вони зібралися, жінка, яка назвалася Наталею, сказала, що вони прямують під Нацбанк.

"Ми не хочемо, щоб дорожчав долар", – сказала вона.

Інша мітингувальниця, яка не назвалася, сказала, що не знає, куди вони збираються.

Тим часом біля Нацбанку наразі ситуація спокійна, вулиця Інститутська перекрита металошукачами.

Серед натовпу видніються лише прапори партії "За життя". Люди просто стоять і не викрикують жодних лозунгів.

Водночас, біля Верховної Ради мітингів не відбувається.

За даними правоохоронців, 15 листопада у масових акціях станом на 13:00 брали участь понад 6 тисяч осіб. Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки". Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.

Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.