Зварич особисто роз‘яснюватиме дітям норми чинного законодавства

З наступного тижня у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах розпочнуться уроки з питань соціально-правового захисту дітей.

Відповідний наказ видав міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

Перший урок з питань соціально-правового захисту дітей, який відбудеться наступного тижня в одній зі шкіл Києва, відкриє особисто Р.ЗВАРИЧ.

За задумом міністра, такі уроки мають недопустити повторення у навчальних закладах України інциденту, що трапився у Чернівцях (де старшокласники вчиняли фізичне та психологічне насильство над учнями молодших класів та знімали це на відео).

Зокрема, задля сприяння захисту дитини від усіх форм фізичного і психологічного насильства та посягання на її честь і гідність працівники Управління з координації правової роботи та правової освіти впродовж місяця ознайомлюватимуть дітей та підлітків зі статтями Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законами України "Про охорону дитинства", "Про освіту" та іншими законодавчими і нормативними актами.

Крім того, для заступників директорів шкіл з виховної роботи будуть проведені наради, семінари, консультації з питань роз’яснення норм чинного законодавства стосовно захисту прав дитини та відповідальності за їх порушення.

Також з метою надання безкоштовної правової та інформаційно-консультаційної допомоги дітям, батькам, іншим особам, які піклуються про дітей, органи юстиції братимуть участь у роботі психологічних служб, консультаційних центрів, створених при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службах у справах неповнолітніх та мережі „Телефон довіри”.