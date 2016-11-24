Автомобільний сексизм: кому водії допоможуть більш охоче – чоловіку чи жінці (відео)
20:29, 24 листопада 2016Суспільство
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Журналісти проекту ДжеДАІ на телеканалі 2+2 провели соціальний експеримент з метою з’ясувати, кому більш охоче допомагатимуть водії – чоловіку чи вродливій жінці.
Журналісти ДжеДАІ провели соціальний експеримент / Скріншот
Усіх автомобілістів об’єднує одне правило - ніколи не кидати своїх у біді. Вони готові поділитися своєю запаскою та підкинути грошенят на бензин, якщо у вашому баку пересохне.
Однак виявилося, що від статі людини, що просить допомоги на дорозі, багато що залежить. В ході експерименту на допомогу дівчині приходили більш охоче, а чоловікові довелося чекати близько двадцяти хвилин.
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«Якщо на дорозі вас спіткали якісь проблеми, український водій вам точно допоможе. Але якщо ви – вродлива дівчина з ефектною зачіскою, а не двометровий хлопчина з чорною бородою», – резюмують журналісти в сюжеті.
Автомобільний сексизм: кому водії допоможуть швидше - чоловіку чи жінці
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