У Бердянську на уроці фізкультури померла шестикласниця

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, 28 листопада учениця однієї з гімназій була доставлена до реанімаційного відділення міської лікарні каретою швидкої допомоги з діагнозом "клінічна смерть".

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Шестикласниці на уроці фізкультури стало зле. Викликали швидку допомогу та реанімаційний автомобіль, який привіз дитину в дитяче реанімаційне відділення міської лікарні. Після комплексу реанімаційних дій констатовано смерть дівчинки.

За фактом смерті школярки відкрили кримінальну справу.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та ч.2 ст.137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дитини).

Хід розслідування контролює прокуратура області.