На Тернопільщині троє поліцейських збували підробний алкоголь

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що троє працівників Борщівського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області впродовж травня-листопада 2016 року спільно з місцевими підприємцями реалізовували мешканцям області незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору.

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Злочин викрито працівниками прокуратури спільно з податковою поліцією, СБУ та управлінням внутрішньої безпеки поліції.

Під час проведених обшуків за місцем проживання працівників поліції та торгових точках підприємців району вилучено більше як 600 літрів алкоголю сумнівної якості.

Сьогодні прокуратура області розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.199 (збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку),ч.1ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч.1ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.