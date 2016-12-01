В Одеській області прикордонники затримали іноземне судно, яке заходило до портів Криму

В Одеській області прикордонники затримали іноземне вантажне судно, незаконно заходившее в порти Криму.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк, прикордонники 30 листопада затримали вантажне судно, яке порушило порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим. Оперативну інформацію прикордонники отримали від СБУ.

"Катер морської охорони "Гриф" Держприкордонслужби у внутрішніх водах української частини річки Дунай виявив вантажне морське судно SKY MOON (прапор Танзанія) з 9 членами команди. Капітан – громадянин Лівії, члени екіпажу – громадяни Сирії", - розповів Перегняк.

Дане судно, за інформацією державного підприємства "Адміністрація морських портів України" незаконно заходило в тимчасово закриті порти АРК (у зв'язку з окупацією Росією півострова).

Прикордонники зупинили зазначене морське судно через невихід на зв'язок з уповноваженою органом охорони державного кордону України і здійснили його огляд.

Читайте такожБіля Одеси завершили випробування малі броньовані артилерійські катери (фоторепортаж)

За даними Перегняка, факти порушення порядку в'їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію України підтверджені. Зокрема, виявлені відповідні записи і показники в суднових документах і приладах, а також відмітками прикордонного відомства РФ про в'їзді (виїзді) в Крим у паспортних документах всіх членів команди.

Щодо капітана і членів екіпажу судна складені протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченому ст. 204-2 Купап.

Крім того, як зазначив помічник начальника прикордонного загону, під час конвоювання судна в порт Рені (Одеська область) капітан скоїв небезпечне маневрування з метою посадити судно на мілину в румунській частині Дунаю.

"Однак рішучими діями прикордонників ця спроба відвернена. Разом з тим відносно капітана і старшого помічника судна складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення, передбаченому ст. 185-10 Купап. На даний момент відповідні матеріали направлені для розгляду до Ренійський районний суд", - акцентував Перегняк.

Про затримання вищеназваного судна, завантаженого більше 3 тисяч тонн кальцинованої соди, проінформована прокуратура АР Крим, Одеська митниця ДФС України та прикордонна поліція Румунії.