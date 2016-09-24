Річниця блокади Криму: на адмінкордоні з півостровом відбулася хода (фото, відео)

Учасники акції з прапорами України і кримських татар підійшли до адмінкордону, повідомляє Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, очолювали ходу лідер акції Ленур Іслямов і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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У Генічеському районі Херсонської області 24 вересня, в річницю громадянської акції з блокади Криму, планують провести серію заходів.

Нагадаємо, у вересні 2015 року кримські татари на адмінмежі з АРК у Херсонській області проводили акцію з блокування виїзду вантажного транспорту, який прямував до Криму з продуктами і товарами.

Також організатори акції вимагали звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодного в'їзду для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар.

16 січня активісти блокади Криму залишили свої блокпости і з 1 лютого мали намір контролювати роботу митників та прикордонників у пунктах пропуску «Чонгар», «Чаплинка» та «Каланчак» з метою виконання постанови Кабміну про заборону торгівлі з Кримом.

Згідно з постановою Кабміну № 1035 від 16.12.2015 р. Україна припинила торговельні відносини з Кримом з 17 січня 2016 року.



