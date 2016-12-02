Більше 40% українців виступають за референдум щодо статусу Донбасу - опитування

Не підтримують таку ідею 33,2% опитаних, а решта (24,4%) не визначилися.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром Разумкова.

Якби відбувався референдум про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, то половина населення (49,6%) взяла б у ньому участь, чверть населення (25,5%) – не взяла б, а ще чверть опитаних (24,4%) не визначилися.

Респондентам ставилося питання, як би вони проголосували, якби відбувався референдум про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і треба було обрати один з двох варіантів дій української влади щодо тимчасово окупованих територій: надання цим територіям особливого статусу чи офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляція. Абсолютна більшість тих, хто взяв би участь у референдумі (53,6%) підтримали б офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляцію до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України.

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29,6% тих, хто взяв би участь у референдумі підтримали б надання цим територіям особливого статусу, амністію для учасників сепаратистських рухів, які не скоїли тяжких злочинів, та проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України. Решта (16,8%) не визначилися з відповіддю.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.