Кількість прихильників вступу України до НАТО зросла - опитування

Кількість прихильників вступу України до НАТО зросла до 30% порівняно з 16%, які були напередодні Бухарестського саміту НАТО станом на початок квітня 2008 р.

Про це повідомив на прес-конференції директор Інституту трансформації суспільства Олег СОСКІН, представляючи попередні дані Всеукраїнського соціологічного опитування щодо ставлення громадян до євроатлантичної інтеграції України.

За словами О.СОСКІНА, понад 80% населення переконані, що вступ України в НАТО має відбуватися тільки після проведення Всеукраїнського референдуму.

У випадку, якби референдум відбувся у найближчі вихідні дні, за вступ проголосувало б близько третини (29,5%) населення, не визначились з цим питанням 10%, проти 60,5%.

“Ми вийшли на нормальний рівень, це гарна позиція для отримання ПДЧ”,- сказав О.СОСКІН.

При цьому він повідомив, що на сьогодні 32% опитаних вважають, що Україні потрібно приєднатися до ПДЧ.

Результати соціологічного опитування засвідчили, що підтримка вступу України в НАТО в регіонах є різною. Так, на сході України за вступ до НАТО готові проголосувати 16%, в центрі - 28%, на заході України 69%.

Дослідження проводилося з 13 по 24 листопада цього року. Всього опитано 2000 респондентів віком від 18 років.

Остаточні результати дослідження будуть оприлюднені 15 грудня цього року.

Всеукраїнське опитування здійснене на замовлення Міністерства закордонних справ України на основі методології, розробленої Інститутом трансформації суспільства.

Для проведення дослідження було створено Соціологічний консорціум, до складу якого увійшли керівники науково-дослідних, експертних та університетських соціологічних центрів із різних регіонів України.