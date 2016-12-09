Мінкульт вимагає від окупаційної влади Криму припинити руйнацію історичних пам’яток

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила заступник міністра культури Тамара Мазур.

За її словами, окупаційна влада Криму підготувала реставраційний проект, втілення якого планує реалізувати найближчим часом на території Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника. Зокрема, проектом передбачено реставраційні роботи над Ханським палацом, над яким планують встановити металевий навіс на шести опорах, і вже знято дах зі споруди.

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«Подібні зміни можуть призвести до того, що ця тимчасова конструкція завалиться і завдасть руйнації пам’ятці історичного значення. Зараз критичний стан пам’ятки є наслідком дій окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим», - заявила заступник міністра.

Вона також наголосила на тому, що відомство розцінює такі дії окупаційної влади «як ворожий акт, спрямований на знищення унікального історичного об’єкту України».

Чиновниця також зазначила, що до реалізації реставраційних робіт залучені організації, які не мають спеціальних дозволів на проведення таких робіт.

«Ми висловлюємо рішучий протест проти таких дій, які чинить окупаційна влада, і вимагаємо термінового відмовитись від реалізації цього проекту та припинити будь-які роботи на території, де розміщені культурні спадщини в Автономній Республіці Крим», - заявила вона.

Заступник міністра також повідомила, що відомство звернулось до Центру всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО з проханням направити на територію тимчасово окупованого Криму комплексну моніторингову місію, яка б перевірила дотримання вимог міжнародного законодавства, у тому числі стан культурних пам’яток, зокрема тих, які увійшли до списку ЮНЕСКО або номіновані до цього списку.

За її словами, Україна готова прийняти і супроводжувати таку місію.

«Але наша вимога, щоб ця місія була комплексною, і до її складу увійшли фахівці від України, які б змогли показати та розповісти про реальний стан речей», - додала Мазур.