На Вінниччині анонсували проект зі сприяння розвитку підприємництва та створення робочих місць для переселенців

Сьогодні, 12 грудня, в арт-галереї «Інтершик» відбувся регіональний форум «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», під час якого презентовано новий проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За словами директора Агентства США з міжнародного розвитку Сюзан Фрітц даний проект дасть значний поштовх розвитку підприємництва та створенню нових робочих місць для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, що постраждали від конфлікту на Сході України.

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У свою чергу перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Андрій Гижко запевнив присутніх, що влада підтримуватиме реалізацію даного проекту в регіоні та сприятиме аби перераховані категорії населення, на яких спрямована дія проекту, мали можливість розвиватися.

В рамках проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», що буде працювати в області протягом 2017-2018 років, планується забезпечити сприятливі умови для створення власного бізнесу силами внутрішньо переміщуваних осіб (ВПО) та представників місцевих громад, сприяти переміщенню підприємництва із зони проведення АТО, а також надання консультаційної та експертної підтримку підприємницьким ініціативам в області, які будуть спрямовані на вирішення актуальних проблем ВПО, зокрема працевлаштування демобілізованих військовослужбовців, жінок, людей з інвалідністю тощо.

Проект впроваджується громадською організацією «Український жіночий фонд» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).