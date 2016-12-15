Служба зайнятості закликає всіх школярів обов’язково проходити профорієнтацію

Про це повідомив в.о. Голови Державної служби зайнятості (ЦА) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба відомства.

За його словами, всього протягом січня-листопада 2016 року понад 783 тис. школярів скористалися послугами служби зайнятості. Фахівцями з профорієнтації надано 783,5 тис. консультацій, з них 241,8 тис. передбачають використання профдіагностичного інструментарію.

«За даними міжнародних організацій близько половини молодих людей в Україні працює не за спеціальністю. І ці цифри говорять про те, що визначення майбутнього фаху потрібно підходити дуже виважено і приділяти цьому достатню кількість уваги. В усіх центрах зайнятості молоді люди можуть пройти цілий ряд профдіагностичних заходів для визначення своїх сильних сторін на професійних здібностей. Коли людина буде знати який тип роботи їй підходить за темпераментом і професійними якостями, шанси обрати правильну спеціальність буде набагато легше. Тому ми закликаємо не пізніше ніж з 9 класу починати проходити профорієнтаційні тести”, - наголосив Ярошенко.

Читайте такожЗ початку року Служба зайнятості працевлаштувала понад 10 тис людей з інвалідністю

Ще один факт, який, на думку очільника ДСЗ, підкреслює необхідність проведення профорієнтаційної роботи – дисбаланс на ринку праці. Популярність професій та затребуваність фахівців, які були необхідні 10 років тому, кардинально змінилася. Нині роботодавцям вкрай необхідні “робочі руки”.

«Звернувшись до фахівців з профорієнтації будь-якого центру зайнятості, ви можете отримати консультацію з найрізноманітніших питань. Від «як правильно обрати професію» до «в якому вузі її можна отримати». Консультації передбачають усестороннє врахування здібностей особистості до того чи іншого типу професій та надання конкретної поради. Комп’ютерна обробка даних є об’єктивною, а тому більш як на 90% співпадає з реальною картиною. До того ж, система надає перелік варіантів професій для обрання» - додав Ярошенко.

Цікаво, що окрім індивідуального консультацій, починаючи з середнього шкільного віку, для дітей проводяться групові заходи, які передбачають не лише профорієнтаційне тестування. Під час таких зустрічей учням роз’яснюють важливість визначення професійного майбутнього, а також надають оперативну інформацію щодо стану ринку праці регіону та України в цілому, проводять екскурсії на підприємства. А для початкових класів профорієнтація проводиться в інтерактивній формі.

У службі переконані, що індивідуальні консультації завжди мають мотиваційний характер. Адже переважна більшість майбутніх випускників мають дуже слабке уявлення про те, на скільки залежить їх самореалізація у суспільстві від правильного вибору професії.

Раніше повідомлялося, що українці можуть безкоштовно отримати нову спеціальність.