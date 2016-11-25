Українці можуть безкоштовно отримати нову спеціальність - Держслужба зайнятості

Про це заявив виконуючий обов'язки Голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

«За останніми даними, рівень працевлаштування після навчання у наших Центрах профтехосвіти – 93%. Це дійсно відмінний показник, роботу знаходять майже всі. До речі, в Рівненському ЦПТО вже впровадили дистанційне навчання і ви знаєте – попит дуже великий. Вже цієї зими запрацює новий сайт Служби зайнятості, який зможе вивести надання багатьох наших послуг в онлайн. Ми дійсно сучасна і дуже прогресивна структура, яка безперервно покращує свої послуги. Тож, якщо у вас проблеми з роботою – вам до нас», – стверджує виконуючий обов'язки Голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

Якщо з якихось причин підібрати роботу за фахом важко, Служба пропонує професійне навчання. Безробітний може стати слухачем одного з Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та освоїти одну з 77 затребуваних на ринку праці спеціальностей: від бармена до програміста. Таких Центрів в системі служби зайнятості зараз 11. Найбільші – в Одесі, Харкові та Рівному. Термін навчання невеликий – буквально за 6 місяців можна освоїти нову професію і відразу ж отримати роботу. У Центрах створені хороші умови не тільки для навчання, але і для проживання слухачів. При цьому, протягом всього процесу навчання за безробітними зберігається допомога з безробіття.

Після визначення Ваших здібностей фахівець центру зайнятості запропонує Вам перелік професій для перенавчання. Вибирати треба ту спеціальність, до якої лежить душа і, звичайно ж, платять більше. Хороша робоча спеціальність може приносити близько 12-18 тисяч гривень на місяць, але в ЦПТО можна навчитися і на IT-шника, - пояснює Валерій Ярошенко.

Так само в ДСЗ наголошують, що сучасні центри профтехосвіти схожі на західні коледжі, і кожен з них має свою специфіку. Так, наприклад, Рівненський ЦПТО приваблює слухачів спеціальностями, пов'язаними з народними промислами. Одним з найбільш цікавих напрямків є ковальське мистецтво. Паркани, каміни, деталі інтер'єру – у коваля замовлення розписані на кілька місяців наперед. Серед інших популярних професій народних промислів – бондар, майстер художніх виробів з лози. Ну, а ті, хто впевнений у своїх силах і аналітичних здібностях, може отримати професію в сфері IT-технологіях або, наприклад, бухгалтерії. Роботу знайти буде трохи важче, але оплата праці однозначно коштує витрачених зусиль.

В Україні все більш затребуваними стають багатофункціональні робітники з обслуговування будинків – слюсар, сантехнік і електрик в одній особі, так само є запит на керуючих ОСББ. Дуже потрібні швачки, електрогазозварники. І всі ці професії можна безкоштовно освоїти в ЦПТО менш ніж за 6 місяців, - розповідає виконуючий обов'язки Голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.