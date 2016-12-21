Дніпровська міськрада виділила 18,5 мільйонів гривень на "Дебати" для старшокласників

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні, 21 грудня, в ході чергової сесії міської ради.

Програма, яка прийнята в Дніпрі вперше, передбачає створення в усіх районах міста на базі позашкільних навчальних закладів дебатних гуртків, в яких займатимуться учні 8-11 класів. Обговорення за профільними темами відбуватимуться за правилами міжнародного формату шкільних дебатів.

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«Такі програми допомагають суспільству змінитися. Суспільству сьогодні не вистачає критичного та аналітичного мислення. Ця програма допоможе переломити ситуацію. Такі освітні програми спрямовані в майбутнє», - наголосив у ході сесії депутат Дніпровської міськради Олександр Купрієнко.

Як зазначено в рішенні міськради, із загальної суми фінансування «Дебатів» 16 млн грн підуть на оплату праці вчителів, які вестимуть профільні факультативи. Решта коштів передбачена для друку методичних матеріалів і організації в Дніпрі дебатних турнірів.

Перед запровадженням програми викладачі майбутніх дебатних клубів прослухають спеціальні курси.

За інформацією міськради, інтерактивна методика дебатів серед учнів і студентів популярна в понад 70 країнах світу. Так, дебатні клуби в школах і вишах є освітньою традицією, зокрема, в США, Канаді, Ізраїлї, Великій Британії, Німеччині та Польщі.