Українські морпіхи визнані найкращими у ході навчань у Болгарії, отримали "Молот воїна" (фото)
Близько 30 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України взяли участь у спільному заході з підготовки військ "Платинум Лайон - 2016" у Болгарії та були визнані найкращими.
Про це повідомили у прес-службі Військово-морських сил України.
Зазначається, що морські піхотинці ВМС України та США разом із представниками збройних сил Болгарії, Румунії, Молдови, Сербії та Албанії упродовж 10 днів набували навичок у спільних діях у складі багатонаціональних підрозділів.
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"Учасники "Платинум Лайон - 2016" відпрацювали тактику дій малих підрозділів, взводу в атаці, штурму будівлі та провели тактичні стрільби. Крім того, військовослужбовці пройшли курс бойового медика з практичною евакуацією пораненого на гелікоптері "Black Hawk". Фінальним завданням було проведення операції – атака-штурм ротного опорного пункту міжнаціональною коаліцією", - йдеться у повідомленні.
За підсумками цього заходу морські піхотинці українських ВМС були визнані найкращими та нагороджені "Молотом воїна".
Варто зазначити, що морські піхотинці національного флоту, які взяли участь у цьому заході, нещодавно повернулися з АТО.