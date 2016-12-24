Міноборони відзвітувало щодо використання бюджетних коштів у 2016 році
Міністерство оборони України відзвітувало щодо використання бюджетних коштів на забезпечення військ у 2016 році.
Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Повідомляється, що станом на 24 грудня 2016 року Міністерством оборони України виконані на 100% зобов’язання та використано понад 95% коштів державного бюджету, які були виділені на матеріально-технічне забезпечення Збройних Сил України.
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«Використання коштів йде планово відповідно до укладених контрактів та у залежності від поставки продукції», – підкреслюється у заяві МОУ.
«На сьогоднішній день невикористаними залишаються 1,3 млрд. гривень, які надійшли у Міністерство оборони України у середині грудня поточного року. Відповідно до складеного графіку зазначений фінансовий ресурс буде реалізовано до кінця 2016 року у повному обсязі», – додали в Міноборони.