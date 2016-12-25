Сьогодні - Різдво Христове за григоріанським календарем

За переказами, цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. У Віфлеємі, у яслах, з’явився на світ Син Божий. Звістку про народження Божого Сина пастухам принесли ангели. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які про появу Месії знали з легенд.

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Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. За вченням Церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.

24 грудня в переддень Різдва Христового католики дотримуються особливо суворого посту, що отримав назву Святвечір, оскільки в цей день вживається в їжу сочиво - зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна.

За традицією, піст святвечора закінчується з появою на небі першої вечірньої зорі, після чого у всіх католицьких і протестантських храмах у всьому світі відбуваються урочисті різдвяні богослужіння.

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Свято Різдва відзначають 25 грудня не тільки католицька і протестантська церкви, але й пов'язані з ними релігійні напрямки - ті, хто слідує у церковній хронології за Григоріанським календарем. Так, разом з католиками Різдво святкують лютерани, англіканська церква і частина протестантських конфесій.

Святкування Різдва завершується 1 січня, коли з особливою урочистістю відзначається День Пресвятої Богородиці.

У більш ніж 140 країнах це державне свято, під час якого більшість населення не працює.

Православні та греко-католики відзначають Різдво 7 січня.