Нацрада з телерадіомовлення заявила про видачу "1+1" ліцензії на ефірне мовлення

"Бланк ліцензії телеканалу "1+1" підписано. Ми чекаємо документального підтвердження, що бенефіціарні власники не змінилися", - сказав Артеменко.

Директор з юридичних питань «1+1 Медіа» Тетяна Смирнова, отримуючи ліцензію, зазначила, що повний пакет документів, включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, який Нацрада вимагає від телеканалу 29 грудня 2016 року, був поданий вчасно.

«Вся інформація, весь пакет документів відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» був поданий до Нацради одночасно з заявою про продовження ліцензії ще 29 червня 2016 року. З того моменту ніяких змін у компанії (щодо кінцевих бенефіціарних власників – УНІАН) не відбулося. Відповіді на всі письмові запити Нацради нами були надані своєчасно», – підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016 року журналісти телеканалу «1+1» закликали президента України Петра Порошенка не допустити позбавлення каналу ліцензії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на ефірне мовлення.

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Телеканал посилався на інформацію з різних джерел про спробу скасувати рішення про переоформлення та продовження ліцензії регулятора, прийняте 15 грудня поточного року.

На телеканалі повідомили, що Адміністрація президента намагається вплинути на прийняття рішення Нацрадою і передачу контролю над каналом в інші руки.

В той самий день, 29 грудня 2016 року, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила про намір видати телеканалу «1+1» бланк ліцензії на ефірне аналогове мовлення не пізніше 6 січня 2017 року.

Нацрада також звернулася до каналу з проханням підтвердити інформацію про те, що екс-акціонер «ПриватБанку» бізнесмен Ігор Коломойський залишився кінцевим бенефіціарним власником телеканалу.

Довідка УНІАН. «1+1» - загальнонаціональний український приватний телеканал, заснований 3 вересня 1995 року. Покриття мовлення - 95% території України. Кінцевим бенефіціарним власником є ​​екс-акціонер «ПриватБанку» бізнесмен Ігор Коломойський. У серпні 2008 року генеральним директором групи компаній «1+1» став Олександр Ткаченко, який керує каналом і медіахолдингом «1+1 Медіа».

«1+1 Медіа» - один з найбільших медіахолдингів в Україні. Група об'єднує 5 телеканалів - «1+1», «2+2», ТЕТ, «1+1 International» і низку інших медіаактивів.