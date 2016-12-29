"1+1" може продовжувати мовлення навіть без відповідного бланку ліцензії - голова Нацради

Про це "Детектор медіа" заявив голова Нацради Юрій Артеменко.

Він наголосив, що згідно з чинними нормами українського законодавства, продовжена ліцензія видається не раніше останнього дня строку дії старої.

Читайте такожНацрада з телебачення ініціює санкції щодо 38 російських федеральних та окупаційних каналів

«15 грудня Національна рада переоформила і продовжила ліцензію "1+1". За це рішення проголосували всі члени Нацради. Розгляд заявки каналу тривав 6 місяців через численні недоліки з боку ліцензіата, які представники ліцензіата виправляли разом зі співробітниками нашого апарату. Ми прийняли рішення, як тільки були виправлені всі недоліки», - нагадав Артеменко.

Він заявив, що через ухвалене рішення щодо націоналізації "ПриватБанку" Нацрада попросила телеканал надати оновлені дані про кінцевих бенефіціарів спочатку усно, а 28 грудня заступницею голови Нацради Уляною Фещук було надіслано офіційний запит.

«Тим часом "1+1" від нас вимагав терміново видати їм бланк ліцензії. Ми їм відповідали, що не маємо права видавати раніше завершення строку дії ліцензії – тобто не раніше 29 грудня. Цікаво, що в законі не зазначено кінцевий строк видачі бланка продовженої ліцензії. З нашої загальної практики ми видаємо бланк продовженої ліцензії протягом до 30 днів з моменту сплати ліцензійного збору, як у випадку з видачею нових ліцензій», - пояснив юридичну позицію голова Нацради.

За його словами, Нацрада не виставляла "1+1" рахунку на сплату ліцензійного збору, оскільки запитала оновлені дані для ліцензії.

"Вони самі оплатили ліцензійний збір 23 грудня без виставлення рахунку, навіть переплатили удвічі. Ми їм будемо повертати половину суми", - заявив він.

На думку членів Національної ради, оскільки ліцензійний збір сплачено 23 грудня 2016 року, відомство має час на видачу бланку продовженої ліцензії до 23 січня. "Чому вони так поспішають – я не знаю. Можливо, це якось пов'язано з "ПриватБанком"", - припустив Артеменко.

Таким чином, за словами Юрія Артеменка, телеканал "1+1" може продовжувати мовлення навіть за відсутності бланку ліцензії, адже вже прийнято рішення Нацради про продовження строку дії ліцензії.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня керівництво і співробітники телеканалу 1+1 оприлюднили звернення до президента та прем'єр-міністра України, а також спікера Ради. У ньому, зокрема, йшлося про спробу позбавити телеканал ліцензії.