Різдво 2017: рідкісні афонські ікони свята

ЯЯк повідомляє БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон", цього дня, за традицією мільйони українців йдуть на святкові богослужіння до храмів, а потім у родинному колі розговляються, святкуючи нарождення Господа нашого Іісуса Христа.

"Богородиця і праведний Йосиф йшли у Вифлеєм, родина була змушена переночувати у печері. Серед сіна й соломи для худоби у холодну зимову ніч народився Спаситель світу. Звістку про Різдво Спасителя від Ангела Господня почули пастухи і перші удостоїлися поклонитися немовляті Христу. Також Різдво Христове зіркою було показано волхвам, в особі яких весь язичницький світ, схилив свої коліна перед істинним Спасителем світу. Волхви вклонилися Йому і принесли перші подарунки - золото, ладан і смирну", - нагадують історію свята дослідники Афону.

Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Онуфрій, за традицією, звершує в Києво-Печерській лаврі головне різдвяне богослужіння за яким моляться тисячи вірян. Блаженніший у своєму вітальному відеозверненні закликав у ці святі дні молитися за українську землю за народ і просити, "щоби Бог послав нам Свій благодатний мир, щоби Бог благословив усіх нас".

У цей день в усіх храмах співають тропар: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!"

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У день Різдва Христового закінчується Пилипів піст, що тривав 40 днів. Повертаючись з храмів, православні сідають за святковий стіл зі своєю родиною, починаючи трапезу з молитви. Різдво Христове святкується 12 днів. Від дня Різдва до свята Богоявлення (19 січня) тривають Святки - святі і радісні дні. В Україні вітаються фразою "Христос народився!", а у відповідь чують "Славімо його!".

На Святій Горі Афон у день Різдва Христового панегір святкує монастир Симонопетра, заснований у 1257 році. Собор монастиря, освячений на честь Різдва Христового, побудований близько 1600 року.