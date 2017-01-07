Різдво 2017: рідкісні афонські ікони свята
Православні християни сьогодні святкують Різдво Христове.
ЯЯк повідомляє БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон", цього дня, за традицією мільйони українців йдуть на святкові богослужіння до храмів, а потім у родинному колі розговляються, святкуючи нарождення Господа нашого Іісуса Христа.
"Богородиця і праведний Йосиф йшли у Вифлеєм, родина була змушена переночувати у печері. Серед сіна й соломи для худоби у холодну зимову ніч народився Спаситель світу. Звістку про Різдво Спасителя від Ангела Господня почули пастухи і перші удостоїлися поклонитися немовляті Христу. Також Різдво Христове зіркою було показано волхвам, в особі яких весь язичницький світ, схилив свої коліна перед істинним Спасителем світу. Волхви вклонилися Йому і принесли перші подарунки - золото, ладан і смирну", - нагадують історію свята дослідники Афону.
Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Онуфрій, за традицією, звершує в Києво-Печерській лаврі головне різдвяне богослужіння за яким моляться тисячи вірян. Блаженніший у своєму вітальному відеозверненні закликав у ці святі дні молитися за українську землю за народ і просити, "щоби Бог послав нам Свій благодатний мир, щоби Бог благословив усіх нас".
У цей день в усіх храмах співають тропар: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!"
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