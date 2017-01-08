У Харкові курсував різдвяний трамвай (фото)
13:52, 08 січня 2017Суспільство
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У вагоні, прикрашеному різдвяною символікою, пасажири могли почути та заспівати колядки, дізнатися більше про традиції Різдва.
Різдвяний трамвай у Харкові / Фото УНІАН
У суботу, 7 січня, по Харкову їздив різдвяний трамвай. Цей захід в Харкові проводиться вже увосьме.
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У вагоні, прикрашеному різдвяною символікою, пасажири могли почути та заспівати колядки, дізнатися більше про традиції Різдва.
Крім того, працював стаціонарний майданчик, де виступали творчі колективи та проводилися тематичні майстер-класи.
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