У Харкові курсував різдвяний трамвай (фото)

У суботу, 7 січня, по Харкову їздив різдвяний трамвай. Цей захід в Харкові проводиться вже увосьме.

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У вагоні, прикрашеному різдвяною символікою, пасажири могли почути та заспівати колядки, дізнатися більше про традиції Різдва.

Крім того, працював стаціонарний майданчик, де виступали творчі колективи та проводилися тематичні майстер-класи.