Ющенко: важко знайти практику, де державне управління було б ефективним

Україна розглядає суднобудування як одну із найперспективніших галузей промисловості.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив cьогодні у Миколаєві, відвідуючи відкрите акціонерне товариство «Дамен Шіпярдс «Океан».

Він привітав колектив підприємства із 50-річчям діяльності заводу та вручив державні нагороди його працівникам. Глава держави також взяв участь у церемонії виводу нового судна із доку.

Спілкуючись із робітниками, В.ЮЩЕНКО відзначив, що пишається тим, що у листопаді 2000 року, під час його прем’єрства, були створені умови для приватизації цього підприємства, щоб міг прийти чесний, перспективний інвестор.

Президент висловив переконання, що завдяки праці цього підприємства стверджується теза, що Україна – це морська держава, яка й надалі може зберігати своє провідне місце в галузі суднобудування.

Говорячи про розвиток вітчизняної суднобудівної галузі, В.ЮЩЕНКО відзначив, що ВАТ «Дамен Шіпярдс «Океан» не тільки демонструє вміння виробляти прекрасну, якісну продукцію, а й знаходити покупців, показуючи цим, як Україна може працювати на світовому ринку.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що історія відродження «Океану» є хорошим прикладом того, наскільки важлива для України євроінтеграція у контексті її економічного розвитку. «Адже таким чином ми завойовуємо ринки», – наголосив він. Нові можливості для розвитку економіки України, за словами Президента, дасть і приєднання до СОТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що Україна усвідомлює цінність євроінтеграції, важливість її входження до європейського простору з огляду на його економічні, гуманітарні та соціальні стандарти.

Миколаївський суднобудівний завод «Океан» був заснований у 1956 році і є одним із найбільших підприємств суднобудівної галузі України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції на військовому полігоні «Широкий лан», відповідаючи, чи буде приватизовано суднобудівне підприємство імені 61-го комунара, Президент України заявив, що виступає за приватизацію суднобудівної галузі. «У такій галузі, як суднобудування, найефективнішим є приватний бізнес, важко знайти практику в цій сфері, де державне управління було б ефективним», - сказав В.ЮЩЕНКО.