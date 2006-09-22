Ющенко привітав євреїв України з святом Рош-га-Шана

Президент України Віктор ЮЩЕНКА привітав євреїв України з великим єврейським святом Рош-га-Шана – новим 5767 роком.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, глава держави побажав успіху, удачі і добра для всієї єврейської громади, яка є невід`ємною часткою українського народу. “Прийміть мої слова як свідчення найщирішої поваги до кожного з вас і до вашого неоціненного внеску у життя України”, йдеться у вітанні.

За словами Президента, “багатовікова традиція збирає разом ваші сім`ї. Вона спонукає до осмислення минулого і роздумів про прийдешнє. Молитви, які промовляються в ці дні, приносять у світ надію та благословення”.

Як зазначив глави держави, “у Рош-га-Шана вирішується доля кожної людини на майбутнє. Нехай на вашому святковому столі буде багато яблук та меду – щоб наступний рік був солодким і добрим, щоб у кожній родині, країні та світі панували мир і злагода”.

Довідка УНІАН. Сьогодні євреї всього світу святкують свій Новий рік – Рош-га-Шана. Це буде вже 5767 роки від створення світу богом Ягве.

Рош-га-Шана святкується за правилами два дні, 1-го і 2-го числа місяця тішрей. Потім йдуть десять "днів трепету" – йамім нораїм, а завершує все Судний день - Йом Кіпур - день всепрощення і спокутування.